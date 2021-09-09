Умер Майкл Константин, звезда фильма «Моя большая греческая свадьба»

Майкл Константин Фото: кадр из фильма

В возрасте 94 лет ушел из жизни американский актер греческого происхождения Майкл Константин, сыгравший в фильме «Моя большая греческая свадьба».

Как сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на родственников покойного, артист умер 31 августа в своем доме в родном городе Рединг, штат Пенсильвания, в окружении семьи. Как известно, некоторое время до смерти актер болел.

Майкл Константин был наиболее известен миру по роли Костаса «Гаса» Портокалоса, отца Тулы Портокалос, в романтической комедии «Моя большая греческая свадьба» 2002 года выпуска, а также по сиквелу ленту, вышедшей 2016 года.

Константин также знали и по работам на телевидении. Он снимался в сериале «Комната 222», за роль в котором артист получил премию «Эмми» как лучший актер второго плана, а также был номинирован на «Золотой глобус» в 1970 году. Кроме того, он участвовал в съемках таких сериалов и фильмов, как «Закон и порядок», «Детектив Раш», «Сумеречная зона», «Частный детектив Магнум», «Моя жизнь», и другое.