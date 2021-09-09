Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество9 сентября 2021 11:11

Минюст предложил разрешить подозреваемым в СИЗО получать и менять паспорт

Законопроект был разработан еще в 2019 году
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Министерство юстиции предложило разрешить подозреваемым в СИЗО получать и менять паспорт

Министерство юстиции предложило разрешить подозреваемым в СИЗО получать и менять паспорт

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство юстиции России разработало проект закона, где предложено разрешить подозреваемым в СИЗО менять и получать паспорт.

- Планируется установить право подозреваемых и обвиняемых, находящихся под стражей, подавать через администрацию следственного изолятора заявления о выдаче или замене паспорта гражданина РФ, — цитирует пресс-службу ведомства РИА Новости.

В Минюсте рассказали, что законопроект был разработан еще в 2019 году. Его целью является соцподдержка и защита граждан, содержащихся под стражей в СИЗО. В частности, сейчас такие граждане не могут подтвердить свою инвалидность, заключить брак и участвовать в других гражданско-правовых сделках.

Ранее правозащитники выступили за то, чтобы дать возможность заключенным чаще мыться в условиях пандемии коронавируса. С таким предложением к ФСИН обратилась член Совета по правам человека Ева Меркачева. Она напомнила, что в нынешних условиях вся страна и мир в курсе, что нужно постоянно мыть руки, у всех есть антисептики, "а заключенные при этом... говорят, что гигиена - это то самое, о чем они мечтают".