Член ОП Петров предложил создать перечень нуждающихся в спасении исторических объектов

В России предложили создать перечень нуждающихся в спасении исторических объектов Фото: Олег ЗОЛОТО

Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил разработать новый национальный проект, целью которого будет спасение исторических объектов. Эксперт отмечает важность создания единого списка значимых объектов, нуждающихся в спасении и дальнейшей реставрации. Соответствующее письмо он направил на имя председателя правительства Михаила Мишустина.

Петров добавил, что часто получает обращения граждан с просьбой создать единую государственную программу по восстановлению утраченных памятников материальной культуры, уничтоженных в годы красного террора и Великой Отечественной войны. Как отмечает общественный деятель, многие исторические объекты хоть и находятся в плачевном состоянии, все же еще подлежат восстановлению.

«В данной связи прошу Вас рассмотреть возможность разработки и реализации нового национального проекта, целью которого будет создание единого перечня исторических объектов, нуждающихся в спасении и последующей реставрации», — цитирует текст обращения RT.

Петров также добавил, что сохранение «наглядного и материального исторического полотна» является основой для духовного возрождения страны, передает телеканал «360».

Напомним, ранее сообщалось, что в 2022 году в столице отреставрируют памятник Михаилу Кутузову, который является объектом культурного наследия регионального значения, передает Москва 24.