США ведут переговоры о встрече Путина и Байдена в октябре 2021 года

На Украине сообщили, что США ведет переговоры о встрече Владимира Путина и Джо Байдена в октябре 2021 года Фото: REUTERS

Соединенные Штаты Америки ведут переговоры о встрече президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом. Об этом пишет "Страна.ua" со ссылкой на источник в дипломатических кругах США.

- Как сообщил "Стране" источник в дипломатических кругах США, Россия и Америка ведут переговоры об организации в ближайшие месяцы нового саммита Путина и Байдена. Встреча двух президентов, возможно, состоится уже в октябре, — говорится в сообщении издания.

Главы государств должны обсудить стратегическую стабильность, контроль над вооружениями, кибербезопасность, Украину, Афганистан и Центральную Азию, Ближний Восток.

В начале июля президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с американским коллегой Джозефом Байденом. Об этом сообщили в Белом доме. Байден затронул тему продолжающихся кибератак с использованием вирусов-вымогателей, которые произошли на территории США. Американский лидер призвал российские власти пресечь деятельность хакеров, действующих на территории России. Байден заявил, что американские власти предпримут все меры для защиты народа и инфраструктуры Соединенных Штатов перед киберугрозой.