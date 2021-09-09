В России 9 сентября 2021 выявлено 18 380 случаев заражения коронавирусом Фото: Светлана Макеева

В России за минувшие сутки выявили 18 380 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Такие данные в четверг, 9 сентября 2021 года, приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Как уточняется в сообщении Оперштаба, наибольшее число заразившихся снова зарегистрировали в Москве, где ежесуточный прирост составил 1 801. На втором месте по количеству заболевших остается Санкт-Петербург с показателем 1 380. Тройку замыкает Московская область, где зарегистрировали 525 инфицированных за сутки.

Согласно приведенным данным, за прошедшие 24 часа случаи заражения COVID-19 зафиксировали во всех 85 российских регионах. При этом из инфицированных примерно 7,5 процента заразившихся не имели каких-либо клинических проявлений заболевания. Кроме того, за прошедшие сутки зарегистрировали 794 летальных исхода, также полностью выздоровели 19 639 человек.

Таким образом, по состоянию на четверг, 9 сентября 2021 года, общее число заболевших коронавирусной инфекцией за все время пандемии в России возросло до 7 084 284. Жертвами инфекции стали 190 376 человек, выздоровел 6 340 151 пациент.