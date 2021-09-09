МИД РФ: на саммите ШОС в Душанбе ожидается решение о начале приема Ирана в организацию Фото: REUTERS

На предстоящем саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Душанбе 16-17 сентября ожидается решение о начале приема Ирана в организацию. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по делам ШОС, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Бахтиер Хакимов, отметив, что «процесс вступления – это не единовременный и не разовый шаг».

«Мы рассчитываем, что в Душанбе будет принято решение совета глав государств о начале приема Ирана в ШОС, что означает запуск переговорного процесса по согласованию документов, по которым Иран будет присоединяться к договорно-правовой базе Шанхайской организации сотрудничества», - сказал дипломат в интервью ТАСС, напомнив, что процедура вступления в организацию Пакистана и Индии заняла около двух лет.

Напомним, на сегодняшний день в ШОС входят Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, Индия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Иран, Белоруссия, Монголия и Афганистан имеют статус государства-наблюдателя при ШОС. Еще шесть стран являются партнерами по диалогу организации: Армения, Азербайджан, Непал, Камбоджа, а также Турция и Шри-Ланка.