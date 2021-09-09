Аэропорт Кабула возобновит прием и отправку международных рейсов в течение трех дней

Кабул возобновит прием и отправку международных рейсов в течение трех дней Фото: REUTERS

Администрация аэропорта в Кабуле сообщила, что воздушная гавань возобновит прием и отправку международных рейсов, которые были приостановлены радикальным движением "Талибан"*, в течение трех дней.

- Техническая комиссия, состоящая из афганских, турецких и катарских специалистов, заверила управление гражданской авиации в том, что в течение трех ближайших дней кабульский аэропорт будет готов к международным рейсам, — говорится в сообщении администрации, опубликованном в Facebook.

Ранее официальный представитель движения "Талибан"* Забихулла Муджахид сообщил, что талибы* запретят эвакуацию из Кабула после 31 августа 2021 года. По словам Муджахида, радикалы уже перекрыли дорогу, ведущую к международному аэропорту, и пропускают только иностранных граждан. До этого аэропорт закрывали из-за большого скопления людей, желающих покинуть Афганистан.

*Запрещенная в России террористическая организация