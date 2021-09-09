Турция не будет требовать при въезде ПЦР-тесты от детей до 12 лет Фото: REUTERS

Турция больше не будет требовать от детей в возрасте до 12 лет справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус или экспресс-теста на антиген при въезде в страну. Об этом сообщило Министерство внутренних дел республики.

«Дети в возрасте до 12 лет будут освобождены от предоставления справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, справки о вакцинации или антиген-теста для въезда в Турцию», - говорится в заявлении ведомства.

Как уточняют в министерстве, ранее въезд без ПЦР-теста был возможен только детей до шести лет. Новые правила действуют до конца сентября текущего года с последующим пересмотром требований.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в стране с 6 сентября станет обязательным предоставление негативного результата ПЦР-теста на коронавирус для доступа непривитых и не перенесших COVID-19 граждан на концерты, а также в кинозалы и театры. Позже в МВД республики пояснили, что новые ограничительные меры не распространяются на иностранных туристов.