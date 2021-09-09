СК возбудил дело после обнаружения младенца в мусоропроводе на юго-западе Москвы

Место обнаружения младенца / Фото: telegram-канал московской прокуратуры

ГСУ СК России по Москве возбудило уголовное дело по факту обнаружения новорожденного ребенка в помещении мусоропровода дома на Литовском бульваре, сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент случился в четверг, 9 сентября. Найденная девочка была завернута в полиэтиленовый пакет. Ее госпитализировали. Медики оказывают младенцу всю необходимую помощь.

Следственные органы квалифицировали действия матери ребенка как покушение на убийство. Санкции статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы.

"В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности и местонахождения матери ребёнка, допрашиваются жильцы дома, изучаются камеры видеонаблюдения", - уточнили в ведомстве.

Как ранее писал сайт kp.ru, в столичной прокуратуре взяли на контроль расследование инцидента. По информации ведомства, новорожденной не больше суток от рождения.

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