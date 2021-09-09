87% российских работодателей принимают на работу сотрудников по рекомендациям знакомых

Назван самый легкий способ устроиться на работу в России Фото: Иван ВИСЛОВ

Большинство российских компаний (87%) принимают на работу сотрудников, которых им рекомендуют знакомые. Согласно результатам опроса сервиса SuperJob, именно этот способ самый простой для трудоустройства.

Чаще всего работодатели прислушиваются к тем, кто уже работает в компании. Трудоустраивать новых людей из числа рекомендованных коллегами доводилось 64% опрошенным. При этом такая практика наиболее распространена именно в крупных компаниях (82%).

Каждый третий работник кадров принимал на работу сотрудников по рекомендации друзей или родственников, а еще 25% хоть раз прислушивались к советам бывших коллег. Также 23% прислушиваются к советам таких людей, как однокурсники, консультанты и так далее, пишет Газета.ru.

При этом большинство менеджеров по персоналу (61%) уверены, что специалисты, принятые по рекомендации, трудятся с той же эффективностью, что и другие сотрудники. А вот 17% считают, что такие работники проявляют себя лучше.

Напомним, ранее власти Москве назвали самые востребованные в городе профессии. Оказалось, что в тройку лидеров попали сферы IT, образования и услуг, передает телеканал «360».