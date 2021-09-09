Путин планирует лично проститься с погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым 10 сентября 2021

Евгений Зиничев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин собирается в пятницу, 10 сентября, лично посетить церемонию прощания с трагически погибшим главой МЧС РФ Евгением Зиничевым. Об этом в четверг, 9 сентября, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы ожидаем, что президент обязательно простится с Зиничевым», - заявил представитель Кремля, подтвердив, что церемония прощания состоится в пятницу, 10 сентября.

Как писал сайт kp.ru, прощание с Зиничевым должно пройти в Москве, а похоронят главу МЧС РФ в тот же день в Санкт-Петербурге. В четверг, 9 сентября, российский лидер присвоил министру звание Героя России посмертно.

Напомним, в среду, 8 сентября, в МЧС РФ заявили о трагической гибели Зиничева при исполнении служебного долга. Как сообщили в министерстве, глава ведомства погиб, спасая жизнь человека, позже уточнили, что речь идет об известном кинорежиссёре. В этот день глава МЧС РФ находился на межведомственных учениях по защите от чрезвычайных ситуаций арктической зоны.