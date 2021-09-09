Лукашенко прилетел на переговоры с Путиным в Москву

Борт Александра Лукашенко приземлился в Москве / Фото: telegram-канал "Пул Первого"

Борт президента Белоруссии Александра Лукашенко приземлился в Москве, сообщает пресс-служба главы государства.

В столице России на вечер четверга, 9 сентября, у него запланированы переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

Как ранее писал сайт kp.ru, Лукашенко назвал основные темы, которые намерен обсудить с Путиным. По его словам, это ситуация в Евразийском экономическом союзе, а также положение дел в Афганистане и влияние этого фактора на Центральную Азию и Россию.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о вопросах, которые обсудят 9 сентября, был лаконичен. Он сказал, что главной темой станут отношения между Москвой и Минском, а также ситуация в Афганистане.

Позднее Песков отметил, что Владимир Путин не поднимает тему признания Крыма на встречах с Александром Лукашенко, так как это "суверенное дело любого государства".