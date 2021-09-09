Черепах из Московского зоопарка перевезли в зимние вольеры

Пять сухопутных черепах перенесли на носилках в теплые вольеры из-за наступления холодов. Фото: Shutterstock

Пять сухопутных черепах перенесли на носилках в теплые вольеры из-за наступления холодов. Об это сообщает пресс-служба Московского зоопарка.

"Когда ночью стабильно устанавливается выше 13-15 градусов тепла, они отправляются в лето - на зеленые лужайки подле террариума. По наступлению обратной ситуации черепахи несутся в зиму - в теплые вольеры павильона «Птицы и бабочки». Да, именно так - черепахи несутся. На носилках. С помощью большого числа сотрудников», - рассказали в зоопарке Агенству городских новостей «Москва».

Чтобы перенести самых больших черепах требуется около пяти человек. Их аккуратно грузят на носилки и отвозят на тележках в вольеры. Перевезти черепах стараются максимально быстро, чтобы не доставлять дискомфорт рептилиям.

В зоопарке отметили, что в вольере "Птицы и бабочки", в который переехали черепахи для них созданы все условия - большой бассейн, душ и полноценный рацион.

Сайт kp.ru рассказывал о Московском зоопарке. Он насчитывает более восьми тысяч животных и является одним из старейших зоопарков в Европе.