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В мире9 сентября 2021 12:43

ЕСПЧ запретил Литве высылать прибывших через Белоруссию пятерых афганских беженцев

Временные меры защиты действуют до 29 сентября 2021
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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ЕСПЧ запретил Литве высылать прибывших через Белоруссию пятерых афганских беженцев

ЕСПЧ запретил Литве высылать прибывших через Белоруссию пятерых афганских беженцев

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) временно запретил властям Литвы высылать пятерых афганских беженцев, прибывших в республику через территорию Белоруссии. Временные меры защиты действуют до 29 сентября текущего года.

В заявлении ЕСПЧ говорится, что в суд обратились пятеро афганских граждан, которые были вынуждены в августе покинуть свою страну, поскольку опасались репрессий со стороны «Талибана»* из-за своих прозападных взглядов. Беженцы прибыли в Белоруссию, откуда неоднократно пытались попасть в Литву для получения международной защиты. Как сообщают заявители, их вернули на белорусскую территорию, в результате чего они оказались в затруднительном положении на границе, поскольку обе страны отказались их принимать.

В ЕСПЧ обратили к Литве с просьбой прекратить высылку афганских граждан в Белоруссию.

Напомним, ранее президент Литвы Гитанас Науседа подписал декрет, расширяющий полномочия военных, привлеченных к охране белорусской границы и высылке мигрантов. Незадолго до этого литовские власти пообещали мотивационную выплату в размере 300 евро нелегальным мигрантам из стран Азии и Африки, проникшим в республику через Белоруссию и согласившимся вернуться на родину.