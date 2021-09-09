Яндекс отразил крупнейшую DDoS-атаку

Это самая большая атака за всю историю интернета Фото: Shutterstock

Российская транснациональная компания "Яндекс" отразила крупнейшую DDoS-атаку на свои серверы. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на пресс-службу компании.

"Это лишь одна из множества атак, направленных не только на "Яндекс", но и на многие другие компании в мире.", - рассказали в Яндексе.

Атаки на сервис продолжаются не первую неделю, их источник - новый ботнет, о котором пока мало что известно.

В компании отмечают, что это самая крупная атака из известных за всю историю интернета - 20 млн RPS.

Атака «запрос в секунду» (RPS) – это атака прикладного уровня, которая относится к числу запросов, сделанных приложением. Она включает в себя нацеливание на пограничный сервер, который отвечает за выполнение приложения и перегружает его ЦП и память.

В минувшие выходные Яндекс уже отразил DDoS- атаку. Тогда атака не повлияла на саму работу сервисов, а также не нарушила сохранность данных пользователей компании.

Сайт kp.ru рассказывал, что такое DDoS-атаки и как защитить от них свой бизнес.По оценке «Ростелекома», самыми атакуемыми на данный момент являются компании, которые занимаются электронной торговлей.