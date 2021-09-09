Песков назвал кощунственными измышлениями домыслы о гибели Евгения Зиничева

Дмитрий Песков заявил, что Кремлю "абсолютно" понятны обстоятельства смерти Евгения Зиничева Фото: REUTERS

Альтернативные версии гибели главы МЧС России Евгения Зиничева – это кощунственные измышления, которые не соответствуют действительности, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Кремлю "абсолютно" понятны обстоятельства смерти руководителя ведомства и режиссера Александра Мельника.

Как ранее писал сайт kp.ru, Евгений Зиничев трагически погиб в Красноярском крае в среду, 8 сентября, спасая сорвавшегося с обрыва оператора. К тому моменту учения уже закончились – оставалась только торжественная часть.

Соболезнования родным и близким Зиничева принесли президент Владимир Путин, патриарх Кирилл и другие известные лица. Они подчеркивали мужество и самоотверженность главы МЧС, который рисковал жизнью, спасая человека.