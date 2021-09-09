Песков: наработок по возможной встрече Путина и Байдена в октябре 2021 пока нет. Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Конкретные планы по возможной встрече в октябре текущего года президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом на сегодняшний день отсутствуют. Такое заявление в четверг, 9 сентября, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Идут российско-американские контакты на разном уровне, но в настоящее время каких-то конкретных прикидок по контактам на высшем уровне нет», - заявил представитель Кремля.

Напомним, ранее в украинских СМИ появилась информация о том, что Вашингтон ведет переговоры о встрече российского лидера с американским коллегой. Согласно представленным данным, встреча глав государств должна состояться в октябре текущего года. Как заявляло издание, Путин и Байден должны обсудить стратегическую стабильность, контроль над вооружениями, кибербезопасность, Украину, Афганистан и Центральную Азию, Ближний Восток.