Рогозин возложил ответственность за плачевнее состояние "Бурана" на владельца корабля в Казахстане

Дмитрий Рогозин Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что вся ответственность за плачевнее состояние второго летного экземпляра орбитального корабля «Буран», макета корабля и ракеты «Энергия-М», которые хранятся на Байконуре, находится на их нынешнем владельце - казахстанском частном лице.

В начале сентября этого года научно-производственное объединение «Молния», разработавшее многоразовый космический корабль «Буран», осмотрело челнок на Байконуре на предмет его возвращения в Россию. Гендиректор казахстанского частного АО «РКК Байконур» Даурен Муса, который владеет макетом и вторым летным экземпляром корабля «Буран», заявил, что удивлен планами вывезти челнок в Россию и не даст соответствующие согласие.

Муса также опубликовал запись, в которой назвал визит представителей НПО «Молния "на Байконур "информационным вбросом», а также «имитацией бурной деятельности», обвинив российскую ракетно-космическую промышленность в попытке «безосновательных спекуляций» на тему вывоза «Бурана».

«Вы несете персональную ответственность за состояние этих уникальных машин, но не предприняли ничего для их надлежащего хранения. Дальнейшее пребывание обоих "Буранов" и "Энергии-М" в этих корпусах грозит утерей матчасти», написал Рогозин в Facebook Мусы, посоветовав ему не писать «гадости про российскую ракетно-космическую промышленность», в которой он, по словам главы Роскосмоса, «ничего не соображаете», а оценить риски «безответственного поведения как плохого собственника этих уникальных машин».

Рогозин полагает, что нынешний владелец «Буранов» использует заявления в СМИ в качестве повода для разжигания страстей. «С нетерпением ждем исхода судебного процесса, надеясь, что в итоге "Бураны" обретут более заботливого хозяина или заставят вас вложить хоть один тенге в дело сохранения экспонатов, имеющих мировое значение», - добавил глава «Роскосмоса».