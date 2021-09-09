Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Экономика9 сентября 2021 13:38

Белоруссия приостановила прокачку нефти по «Дружбе» в направлении Словакии и Венгрии

«Белнефтехим» приостановил прокачку до 13 сентября
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Белоруссия приостановила прокачку нефти по «Дружбе» в направлении Словакии и Венгрии

Белоруссия приостановила прокачку нефти по «Дружбе» в направлении Словакии и Венгрии

Фото: REUTERS

«Белнефтехим» приостановил прокачку российской нефти по нефтепроводу «Дружба» до следующего понедельника, 13 сентября. Как сообщает официальный представитель «Транснефти» Игорь Дёмин, причиной такой приостановки стал прием партии нефти по нефтепроводу «Одесса - Броды».

«До 13 сентября "Белнефтехим" остановил прокачку по магистральному нефтепроводу "Дружба" в направлении на Будковице и Фенешлитке, запустив ее в реверс из-за приема партии нефти по нефтепроводу "Одесса - Броды"», - приводит ТАСС слова представитель российской компании.

В свою очередь пресс-секретарь госконцерна «Белнефтехим» Александр Тищенко сообщил РИА Новости, что приостановка в направлении Венгрии произошла штатно и согласованно. По его словам, об экстренной ситуации речь не идет. Как он заявил, приостановка прокачки нефти не скажется на объемах поставляемого в направлении Венгрии, а профицит технических возможностей позволит увеличить прокачку при возникшей необходимости.