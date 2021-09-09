Белоруссия приостановила прокачку нефти по «Дружбе» в направлении Словакии и Венгрии Фото: REUTERS

«Белнефтехим» приостановил прокачку российской нефти по нефтепроводу «Дружба» до следующего понедельника, 13 сентября. Как сообщает официальный представитель «Транснефти» Игорь Дёмин, причиной такой приостановки стал прием партии нефти по нефтепроводу «Одесса - Броды».

«До 13 сентября "Белнефтехим" остановил прокачку по магистральному нефтепроводу "Дружба" в направлении на Будковице и Фенешлитке, запустив ее в реверс из-за приема партии нефти по нефтепроводу "Одесса - Броды"», - приводит ТАСС слова представитель российской компании.

В свою очередь пресс-секретарь госконцерна «Белнефтехим» Александр Тищенко сообщил РИА Новости, что приостановка в направлении Венгрии произошла штатно и согласованно. По его словам, об экстренной ситуации речь не идет. Как он заявил, приостановка прокачки нефти не скажется на объемах поставляемого в направлении Венгрии, а профицит технических возможностей позволит увеличить прокачку при возникшей необходимости.