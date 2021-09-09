Попова: ПЦР-тест для выявления вируса Нипах появится в течение следующей недели

Анна Попова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Тест для выявления опасного вируса Нипах, обнаруженного в Индии, будет подготовлен в течение следующей недели. Такое заявление в четверг, 9 сентября, сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Буквально днями прошла информация о вирусе Нипах в Индии, и в течение следующей недели, коллеги доложили, у них будет готов ПЦР-тест для того, чтобы его выявлять», - заявила глава Роспотребнадзора на сессии в рамках IV Форума социальных инноваций регионов.

Попова отметила, что тест разрабатывают неспешно, поскольку риска распространения данного вируса в России на сегодняшний день нет.

Как ранее писал сайт kp.ru, В Индии зафиксировали вспышку смертельного вируса нипах, в результате заболевания скончался 12-летний мальчик. Вирус выявили в южном штате Керала. Его симптомы наблюдаются сейчас еще у двух человек. В Роспотребнадзоре сообщили, что риск вспышки данного вируса в России почти отсутствует, в нашей стране заболевания пока не зарегистрировано.