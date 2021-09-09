Глава МИД Украины анонсировал партнерство с США в сфере обороны

Кулеба надеется на сотрудничество с США в сферах обороны, энергетики и технологий Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина и США станут стратегическими партнерами в сферах обороны, энергетики и технологий, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Об этом сообщает пресс-служба МИД страны.

По его словам, для этого необходимо внести на рассмотрение американской стороны украинский проект новой Хартии стратегического партнерства.

"План трансформации - это набор конкретных инвестиционных проектов в Украине, которые изменят наше государство, сделают ее сильнее, а комиссия стратегического партнерства - это тот инструмент, который позволит рассмотреть эти проекты для поиска финансирования и американских бизнес-партнеров для их реализации", - заявил Кулеба.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент Украины Владимир Зеленский представил в США “план трансформации Украины”. В документе рассказывается, какой в ближайшие годы должны стать страна. По словам главы государства, 80 проектов, заложенных в план, должны сделать из страны “форпост безопасности, цифровой, инфраструктурный и аграрный хаб".