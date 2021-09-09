Президент Киргизии уволил посла страны в Афганистане

Садыр Жапаров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Киргизстана Садыр Жапаров подписал Указ, освобождающий Ниязова Мирослава Джумабековича от занимаемой должности Чрезвычайного и Полномочного посла Кыргызстана в Афганистан. Об этом в четверг, 9 сентября, передает пресс-служба главы государства.

Сам дипломат заявил, что его освобождение не связано с ситуацией в Афганистане. «Посольство Кыргызстана в Афганистане продолжает работать, там есть 2 сотрудника. Посольство успешно вывезло всех наших граждан, справилось с работой», - приводит АКИpress слова бывшего посла.

Ниязов сообщил, что сам подал заявление указав на свой возраст. Находящемуся на посту посла сейчас 70 лет. Как он отметил, его здоровье уже не то и «надо уходить». Как рассказал дипломат, у Кыргызстана на сегодняшний день еще не налажены контакты с новым правительством в Афганистане. «Это посольство может и обязано работать с ними», - сказал он.