«Единая Россия» предусмотрит средства в бюджете на модернизацию «Почты России»

"Почту России" ждет масштабная модернизация Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Почту России» ждет масштабная модернизация. Особенно значимую роль в жизни россиян имеют сельские отделения, поэтому именно их необходимо развивать и насыщать новыми сервисами и функциями в первую очередь. Об этом заявил первый зампредседателя Совета Федерации, секретарь Генерального Совета «Единой России» Андрей Турчак во время визита в новый логистический терминал «Почты России» в Самаре.

«В народной программе «Единой России» отдельной строчкой записано развитие «Почты России», ее региональных сельских отделений. Наша задача, чтобы фракция «Единой России» после выборов при формировании бюджета на 2022 и плановый период 2023-2024 годов эти планы подкрепила и защитила отдельной строчкой в федеральном бюджете», - заявил секретарь Генсовета партии.

Турчак отметил, что власти региона уже провели ряд пилотных проектов на базе отделений «Почты России». В частности, почтальонов привлекли к кампаниям по диспансеризации и вакцинации населения. Также в некоторых почтовых отделениях были открыты аптеки.

«Мы понимаем, что вот такое типовое почтовое отделение на сельской территории - это центр жизни. Люди приходят сюда не только за получением почтовых сервисов - это еще и место встречи, общения, коммуникации. А с учетом тех сервисов, которые вы внедряете через почтальонов - и с точки зрения телемедицины, диспансеризации сельского населения, - это очень важно. И функция соцзащиты, которую вы добавили - это помогает людям напрямую», - добавил Турчак, призвав масштабировать такие проекты на всю страну.