Путин: Евгений Зиничев до конца исполнил свой долг, спасая человека

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин заявил, что трагически погибший глава МЧС РФ Евгений Зиничев до конца исполнил свой долг, спасая человека. Глава государства и участники заседания оргкомитета «Победа» почтили минутой молчания память погибшего накануне министра, а также жертв взрыва газа в жилом доме в Ногинске.

«Вы знаете, что вчера ушел из жизни руководитель министерства по чрезвычайным ситуациям Евгений Николаевич Зиничев. Само ведомство создавалось и существует для того, чтобы помогать людям, спасать их, и Евгений Николаевич до конца исполнил свой долг, погиб сам, пытаясь спасти жизнь другого человека», - сказал российский лидер.

Как писал сайт kp.ru, прощание с Зиничевым должно состоятся в Москве, а похоронят главу МЧС РФ в тот же день в Санкт-Петербурге. В Кремле сообщили, что российский лидер планирует лично присутствовать на церемонии прощания. В четверг, 9 сентября, глава государства присвоил министру звание Героя России посмертно.

Напомним, в среду, 8 сентября, в МЧС РФ сообщили о трагической гибели Зиничева при исполнении служебного долга. Как заявили в министерстве, глава ведомства погиб, спасая жизнь человека, позже уточнили, что речь идет об известном кинорежиссёре. В этот день глава МЧС РФ находился на межведомственных учениях по защите от чрезвычайных ситуаций арктической зоны.