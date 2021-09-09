Специалисты в области кибербезопасности рассказали, как защититься от мошенничества через "Госуслуги"

Прежде чем перейти по какой-то ссылке, стоит ее внимательно проверить Фото: Shutterstock

Специалисты по кибербезопасности рассказали, как защитить себя от нового вида мошенничества через портал "Госуслуг". Если ранее злоумышленники звонили от лица различных банков, то сейчас стараются завладеть доверием жертвы с помощью данного инструмента.

Люди получают рассылку от сайта-двойника, где им сообщают о техническом сбое программы. Якобы это повлекло за собой открепление человека от поликлиник и прочих важных организаций. Мошенники настоятельно предлагают пройти процедуру прикрепления заново, напоминая о пандемии. А чтобы облегчить задачу, в письме уже прилагается ссылка, где нужно пройти процедуру регистрации и заплатить госпошлину, которая не превышает 2000 рублей.

Специалист по информационной безопасности Алексей Лукацкий в беседе "Известиями" советует начать проверку сайта с официальной ссылки. Если это мошенники, то она будет отличаться от оригинала. Например, вместо указанного домена «ru» высвечивается «com».

В качестве еще одного метода, Лукацкий советует обратить внимание на название сайта. Зачастую мошенники подменяют символы в названии сайта на похожие. Например, ставя вместо буквы о - ноль.

А вот с телефона подобную проверку провести не удастся, так как там адресная строка отображается не полностью, сообщает телеканал "360".

- Нужно обратить внимание от кого получена ссылка. Если это якобы официальный сайт, то нужно сравнить дизайн с первоисточником. В случае, если остаются сомнения, стоит позвонить на горячую линию или в поликлинику, - советует руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.