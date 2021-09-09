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Здоровье9 сентября 2021 15:07

Евросоюз запросил больше данных по вакцине "Спутник V"

В EMA отметили, что по вопросу одобрения ведутся достаточно продуктивные обсуждения
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Евросоюз запросил больше данных по вакцине "Спутник V"

Евросоюз запросил больше данных по вакцине "Спутник V"

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейскому агентству лекарственных средств (EMA) необходимо больше объема данных о российской вакцине от коронавирусной инфекции «Спутник V». Такое заявление сделал в четверг, 9 сентября, глава департамента EMA по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери.

«Что касается вакцин "Спутник V" и Sinovac, то с компаниями ведутся достаточно продуктивные обсуждения, однако, похоже, должно быть направлено больше данных, прежде чем мы сможем добиться прогресса в последовательной экспертизе», - подчеркнул глава департамента, отметив, что на данном этапе «очень сложно получить понимание относительно временных рамок в процессе оценки этих двух вакцин».

Напомним, ранее в Российском фонде прямых инвестиций сообщили, что ЕМА может разрешить применение российской вакцины «Спутник V» на территории Европейского союза осенью текущего года. В ведомстве заявили, что процесс одобрения препарата в Евросоюзе идет в положительном ключе.

Сайт kp.ru подробно писал о сложностях регистрации российской вакцины «Спутник V» в Европе. Как отмечается, препарат оказалась под огнем западного фармацевтического лобби.