Следователи установили эпицентр взрыва в Ногинске Фото: Александр РОГОЗА

Следователям удалось полностью восстановить картину происшествия в Ногинске, где 8 сентября взорвалась газо-воздушная смесь в квартире на 3 этаже.

С высокой долей вероятности силовики полагают, что эпицентр взрыва находился в квартире №47. Как стало известно сайту mk.ru, в этой «двушке» проживал Александр Соловьев - преподаватель Российского центра подготовки спасателей на базе МЧС в Ногинске. Он погиб.

Взрывная волна разрушила все «двушки» по данному стояку, начиная с 5-го этажа. Среди погибших Светлана Павлова с сыном четвероклассником, она жила в квартире №51 на четвертом этаже жила

В квартире №43 — пенсионерка Татьяна Симонова с 16-летней внучкой Полиной, которая училась на повара-кондитера. Ее мать лишена родительских прав, живет в Глухово, где трудится швеей в цеху. А также две квартиросъемщицы с первого этажа из квартиры №39, Ксения и Анастасия.

Сейчас многие жильцы разрушенного дома вспоминают, что Соловьев был не самым хорошим соседом. Как-то будучи пьяным, затопил соседей. А периодически в квартире ночевали посторонние люди, так как жена Соловьева все время проводила В Крыму.

Кстати, в городе дом на хорошем счету, здесь живут судьи, начальник ЖЭКа и бывший начальник городской ГИБДД.