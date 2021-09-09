Мать найденного в мусоропроводе в Москве младенца лишали родительских прав

Место обнаружения младенца / Фото: telegram-канал московской прокуратуры

Правоохранительные органы установили личность матери младенца, которого обнаружили в помещении мусоропровода дома на Литовском бульваре в Москве. Об этом сообщает столичная прокуратура в своем telegram-канале.

"У женщины есть еще 15-летняя дочь, в отношении которой она лишена родительских прав, - уточнили в ведомстве. - Девочка проживает с бабушкой".

Подозреваемая проживает в доме, где и обнаружили завернутую в полиэтиленовый пакет новорожденную девочку. Видимых телесных повреждений у нее не обнаружили.

Против женщины возбудили уголовное дело по статье "покушение на убийство матерью новорождённого ребенка". Ей грозит до пяти лет колонии.

Как ранее писал сайт kp.ru, младенца нашли утром в четверг, 9 сентября. Специалисты сразу констатировали, что девочке не больше суток от рождения. Ребенка госпитализировали. Он находится под присмотром сотрудников медицинского учреждения.