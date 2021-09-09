Аналитик рассказал, как защитить персональные данные от кражи в интернете

Эксперт рассказал, как защитить персональные данные Фото: Анастасия ОСИПОВА

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов прокомментировал информацию о новой мошеннической схеме по краже данных на портале «Госуслуг».

«Что касается этой и всех подобных схем, прежде всего, нужно максимально скептически относиться к подобным входящим сообщениям, по каким бы каналам вы их ни получали: звонки, электронная почта, сообщения в мессенджерах и социальных сетях», — цитирует эксперта RT.

Специалист отметил, что многие сообщения, которые получают граждане, «как минимум нежелательны». Более того, они могут даже быть опасны, поэтому переходить по предложенным ссылкам никогда не стоит. Лучше сразу обратиться в организацию по официальным контактам.

«Да, бывает, что это не за 5—10 минут, но тем не менее стоит потратить время вместо того, чтобы потратить свои данные или деньги», — отметил аналитик.

Напомним, ранее сообщалось, что «Сбербанк» выявил новую схему мошенничества на портале «Госуслуг», которая направлена на кражу персональных данных пользователей. Преступники присылают письмо якобы от имени портала и сообщают об откреплении от поликлиники по причине технической ошибки и предлагают ее исправить, заполнив анкету с данными, при повторной регистрации и оплате госпошлины, сообщает 5-tv.ru.