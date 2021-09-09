Минпросвещения сообщило, что 17 сентября 2021 в школах будет рабочим днем

17 сентября 2021 в школах будет рабочим днем Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Российские школы будут работать 17 сентября 2021, сообщил первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев.

Как отметил замглавы Минпросвещения, для школ, где не будет проходить голосование в Госдуму, 17 сентября будет обычным рабочим днем. В школах, где будут размещены избирательные участки, будут пытаться развести потоки голосующих и учащихся. Если же это не удастся сделать, то «существует огромное количество мероприятий, которые будут организованы» вне школы, сказал журналистам заместитель министра.

Напомним, одновременно с выборами в Госдуму пройдут прямые выборы глав девяти субъектов России и в парламенты в 39 регионов страны, а также муниципальные выборы и референдумы. Голосование продлится в течение трех дней – с 17 по 19 сентября включительно. Избирательные участки на всех выборах и референдумах будут открыты с 8 до 20 часов по местному времени.