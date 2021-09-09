Президенту Турции не дали разрезать ленточку на церемонии открытия туннеля

На церемонии открытии нового туннеля в Турции мальчик перерезал ленту вместо президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Фото: REUTERS
На церемонии открытии нового туннеля в Турции мальчик перерезал ленту вместо президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Во время торжественной речи президента один из детей не выдержал томительного ожидания и разрезал ленту раньше положенного. Эрдоган сразу заметил выходку мальчика и слегка отчитал непослушного ребенка.
Подобные курьезы довольно часто происходят с мировыми лидерами.
Совсем недавно, американский президент Джо Байден уснул на встрече с израильским премьер-министром Нафтали Бенетем.
В 2016 году Кубинский лидер Рауль Кастро не позволил президенту США Бараку Обаме похлопать себя по плечу.
Петр Порошенко в ходе выступления по случаю Дня дипломатической службы Украины в декабре 2017 года заявил, что никто не знает о коварстве украинского режима лучше, чем украинцы.