Президенту Турции не дали разрезать ленточку на церемонии открытия туннеля

На церемонии открытии нового туннеля в Турции мальчик перерезал ленту вместо президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Фото: REUTERS

На церемонии открытии нового туннеля в Турции мальчик перерезал ленту вместо президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Во время торжественной речи президента один из детей не выдержал томительного ожидания и разрезал ленту раньше положенного. Эрдоган сразу заметил выходку мальчика и слегка отчитал непослушного ребенка.

Подобные курьезы довольно часто происходят с мировыми лидерами.

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