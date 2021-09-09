Банк России выпустит монету в честь русского писателя Федора Достоевского

Монету выпустят в оборот 10 сентября. Тираж составит всего три тысячи штук
К 200-летнему юбилею русского классика Федора Михайловича Достоевского Банк России выпустит серебренную монету номиналом два рубля с изображением писателя. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Монета имеет форму круга диаметром 33 миллиметра и на 15,5 грамм состоит из драгоценного металла.
На лицевой стороне расположено рельефное изображения герба России, а на обратной стороне портрет писателя с годами его жизни.
Монету выпустят в оборот 10 сентября. Тираж составит всего три тысячи штук.
В пресс-службе отмечают, что монета является законным средством наличного платежа на территории России и обязательна к приему без всяких ограничений.
Совсем недавно Банк России выпустил серебренную монету посвященную 300-летию Кузбасса.