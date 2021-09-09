Путин: Россия не допустит оправдания преступников, развязавших Вторую мировую войну

Путин подчеркнул, что Россия помнит об уроках Второй мировой войны / Фото: сайт Кремля

Россия помнит об уроках Второй мировой войны, поэтому не допустит обеления преступников и их чудовищных планах, заявил президент Владимир Путин в ходе заседания Российского организационного комитета "Победа" в четверг, 9 сентября. Слова президента приводит сайт Кремля.

Глава государства подчеркнул, что Россия будет непреклонна в защите чести и памяти борцов с нацизмом.

"Важно, что всю правду об их подвиге, о нашей Великой Победе мы передаём из поколения в поколение, - заявил Путин. - Мы помним и об уроках Второй мировой войны, и оправдания и обеления преступников, их чудовищных планов, грозивших всему человечеству, мы никогда не допустим".

Российский лидер привел в пример заслуги советских следователей, которые собрали неопровержимые улики, свидетельствующие о вине милитаристской Японии в преступлениях против человечества и подготовке бактериологической войны.

"Повторю, мы никогда не позволим забыть и тем более оболгать беспрецедентный, массовый героизм наших предков – и на полях сражений, и в глубоком тылу, где также ковалась Победа", - заключил Путин.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что критика Иосифа Сталина является частью нападок на итоги Второй мировой войны. На встрече с ветеранами ВОВ министр выразил мнение, что атаки на историю России совершаются, чтобы политически ослабить страну.

Напомним, 1 июля 2021 года Путин подписал закон о запрете публичного отождествления действий и целей Советского Союза и нацистской Германии во Второй мировой войне, а также отрицания решающего вклада советского народа в победе над нацизмом.