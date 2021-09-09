Похороны Евгения Зиничева пройдут 10 сентября 2021 в Петербурге Фото: REUTERS

Похороны министра по чрезвычайным ситуациям России Евгения Зиничева, погибшего в среду, 8 сентября, пройдут в Санкт-Петербурге, сообщил источник.

«Похороны пройдут 10 сентября в 15:00 на Северном кладбище Петербурга», – передает «Интерфакс».

Как писал сайт kp.ru, сообщалось, что прощание с Зиничевым должно пройти в Москве. Напомним, в четверг, 9 сентября, президент России Владимир Путин присвоил ему звание Героя России посмертно.

Напомним, глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 в Красноярском крае. Как сообщили в министерстве, он разбился, спасая жизнь человека, позже уточнили, что речь идет об известном кинорежиссере Александре Мельнике, который поскользнулся и упал в воду. Глава МЧС попытался спасти Мельника, но ударился головой о каменный выступ и тоже погиб. Зиничеву было 55 лет, он возглавлял МЧС с мая 2018 года.