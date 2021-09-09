Движение по Суэцкому каналу восстановили после снятия с мели танкера Фото: REUTERS

Движение судов по Суэцкому каналу восстановили после снятия с мели танкера, сообщили в службе навигации канала.

Судоходство было приостановлено из-за севшего на мель судна CORAL CRYSTAL, следовавшего под флагом Панамы из Порт-Саида. Танкер сняли при помощи двух буксиров, после чего он продолжил следование в направлении Порт-Судана, передает ТАСС.

Отмечается, что из-за инцидента в Суэцком канале образовалась очередь из четырех судов. В северном направлении судоходство не приостанавливали.

Напомним, 23 марта 2021 огромный контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров из-за песчаной бури сел на мель, полностью перегородив Суэцкий канал. Шесть суток ушло на снятие корабля с мели. Достичь успеха смогли при помощи операции по углублению дна. С мели судно сняли только 29 марта. За это время в очередь на проход выстроились 422 корабля, пробка растянулась почти до Индии.