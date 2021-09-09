Песков: Россия надеется, что уже ничего не помешает вводу в эксплуатацию «Северного потока – 2»

Россия надеется, что уже ничего не помешает вводу в эксплуатацию «Северного потока – 2», сказал Песков Фото: Валерий Шарифулин ТАСС

Россия надеется, что уже ничего не помешает реализации проекта «Северный поток – 2», сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы надеемся, что уже ничто и никто не сможет помешать вводу этого крупного инфраструктурного объекта в строй», – сообщил он в эфире «Первого канала».

Песков напомнил, что «Северный поток – 2» находится в завершающей стадии. По его мнению, в условиях современных мировых цен на газ вряд ли кто-то будет всерьез принимать заявления об опасности этого проекта. Пресс-секретарь президента России также высказал мнение, что Германия будет заинтересована в покупке российского газа и после отставки канцлера Ангелы Меркель.

«На фоне нынешних цен на газ, нынешней катастрофической ситуации с заполненностью подземных газовых хранилищ, наверное, вряд ли кто-то готов прислушиваться к этим воплям», – сказал Песков.

Как писал сайт kp.ru, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что первые поставки газа в Европу по трубопроводу «Северный поток – 2» могут быть осуществлены уже в отопительном сезоне 2021 года. До этого «Газпром» заявлял, что сможет поставить в Европу 5,6 миллиарда кубометров газа через «Северный поток – 2» в 2021 году.

По информации Bloomberg, первые поставки газа по трубопроводу «Северный поток – 2» планируются «Газпромом» 1 октября 2021.