Песков назвал провалом решения США по Афганистану

Дмитрий Песков считает провальными решения США по Афганистану Фото: REUTERS

Последние решения США по Афганистану следует расценивать как провал, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

"Если говорить о том, что произошло в Афганистане, вряд ли это можно назвать успехом, точнее, это можно назвать провалом", - констатировал представитель Кремля.

Песков уточнил, что это не первый провал американцев и с точки зрения прагматичного подхода к их интересам, видимо, ущерб не слишком велик.

С другой стороны, это удар по имиджу Соединенных Штатов, отметил пресс-секретарь российского лидера.

Как ранее писал сайт kp.ru, схожей оценки результатов военного присутствия США в Афганистане придерживаются и политологи. Американцы потеряли 2,4 тысячи бойцов убитыми, а ранения получили более 20 тысяч человек. На кампанию, по разным источникам, ушло от одного до двух триллионов долларов.

Напомним, боевики радикального движения Талибан (запрещенная в России террористическая организация) захватили власть почти по всей стране 15 августа. Флаг был поднят над президентским дворцом. На фоне напряженной ситуации на Джо Байдена обрушилась критика за решение вывести войска из страны.