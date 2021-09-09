Песков не верит в торговую войну "на самоуничтожение" между США и Китаем

Дмитрий Песков уверен, что между США и Китаем существует экономический паритет Фото: REUTERS

На США и Китай приходится значительная доля мировой экономики и маловероятно, что они дойдут до торговой войны "на самоуничтожение", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

Он подчеркнул, что это два гиганта в экономическом плане, и едва ли существующие между ними разногласия станут поводом для масштабной торговой войны.

"Сейчас можно говорить о том, что как существует ядерный паритет, так же существует и экономический паритет, эффект экономического взаимного сдерживания", - аргументировал Песков.

Как писал сайт kp.ru, торговая война США с КНР началась в 2018 году после того, как страны объявили о введении взаимных повышенных таможенных пошлин, однако потом всё зашло очень далеко.

Штаты "наказали" Поднебесную санкциями за покупку российских Су-35 и С-400, приостановили поставки нефти в Китай, обвинили Пекин в попытках вмешательства в свои внутренние дела и выборы.