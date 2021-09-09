Многодетные семьи в Ленинградской области теперь могут использовать региональный маткапитал на дорогостоящее лечение

Многодетные родители в Ленинградской области могут купить на материнский капитал лекарства для детей или использовать его на платные медицинские услуги. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.​

В Ленинградской области расширили список возможностей для использования регионального материнского капитала. Теперь многодетные родители смогут потратить его на платные медицинские услуги для ребенка, в том числе на покупку дорогостоящих лекарств. Кроме того, средства материнского капитала можно будет использовать на платные стоматологические услуги для мамы, родившей третьего ребенка, либо для папы (в случае, если он является единственным усыновителем третьего ребенка в возрасте до шести месяцев).

Соответствующие изменения уже внесены в «Социальный кодекс Ленинградской области», закрепляющий за всеми многодетными семьями, проживающим на территории региона, право на материальную помощь после рождения третьего (или последующего) ребенка. Размер регионального маткапитала для многодетных ленинградцев сейчас составляет 126,9 тысяч рублей. По словам заместителя председателя регионального правительства по социальным вопросам Николая Емельянова, такую меру поддержки в области уже получили 1269 многодетных семьи.

- Отрадно, что их число постоянно растет – это значит, что в регионе создаются все необходимые условия для поддержки многодетных, - отметил Николай Емельянов. - Ленинградская область постоянно совершенствует социальные меры поддержки. Поэтому увеличение списка целей, на которые можно направить региональный материнский капитал, происходит вполне планомерно.

Согласно «Социальному кодексу» многодетные семьи могут использовать средства материнского капитала не только на улучшение жилищных условий, но и на получение образования, услуги по присмотру и уходу за ребенком, лечение и реабилитацию ребенка-инвалида. Родители с пятью и более детьми либо папы и мамы, воспитывающие ребенка с ограниченными возможностями здоровья, могут потратить материнский капитал на приобретение автомобиля или другого транспортного средства. Кроме того, деньги могут быть направлены на приобретение сельскохозяйственной техники для личного подсобного хозяйства, сельскохозяйственных животных, пчел и птицы.