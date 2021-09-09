Shell предупредила об угрозе банкротства для независимых АЗС в России Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Независимые автозаправочные станции в России рискуют обанкротиться вследствие роста цен на бензин, предупредил директор по развитию и операционному управлению сети АЗС компании Shell в РФ Виталий Маслов.

Он отметил, что с начала 2021 года оптовые цены на бензин поднялись на 20-30%, розничные – на 3-6%. На этом фоне бизнес чувствует себя очень некомфортно, и со временем многим АЗС грозит банкротство, сказал Маслов на брифинге.

По словам топ-менеджера Shell, две трети рынка розничного топлива занимают независимые АЗС, покупающие топливо на бирже. Поскольку сами бензин они не производят и не продают его оптом, то прибыль могут иметь лишь на продажах в розницу, которая сегодня невыгодна, пояснил он. Как сообщил Маслов, убыток Shell уже полтора года составляет по полтора рубля с каждого проданного литра.

Кроме того, рассказал эксперт, рентабельность розничной торговли бензином в России упала на фоне роста доли безналичного расчета, при котором банки берут около 1,5% комиссии от стоимости топлива на заправках. Маслов отметил, что АЗС отдают банкам порядка 20% валового дохода.

Как писал сайт kp.ru, в период с 30 августа по 6 сентября в России впервые с начала осени 2020 года на 0,31% снизились цены на бензин, при этом недельная дефляция в среднем по стране составила 0,07%. Предыдущие восемь недель стоимость автомобильного топлива росла выше инфляции.

Напомним, ранее вице-премьер Александр Новак рассказал, что Россия сократила экспорт топлива практически до нуля, хотя полный запрет не вводили, весь бензин поставляется только на внутренний рынок, что позволило частично скорректировать цену на бензин. До этого экономисты уже говорили о том, что осенью цены на бензин в России, скорее всего, снизятся.