На дне Северного моря нашли русла рек ледникового периода

Международная группа ученых получила изображение древнего ландшафта Земли. Исследователи смогли обнаружить два огромных русла реки.

Свои отчеты они опубликовали в американском научном журнале Geology. Ученые исследовали дно океана между Шотландией и Норвегией. Они обнаружили огромные каналы, каждый из которых в десять раз шире реки Темзы.

Изучение этого участка дает представление ученым о том, как реагирует кора земли на изменения климата. Также это позволит прогнозировать последствия глобального потепления.

В статье отмечается, что исследования проводились посредством анализа 3D-сейсмических отражений. По этой технологии

звуковые волны используются для создания трехмерных изображений древних ландшафтов.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о исследователях, которые нашли на дне Балтийского моря корабль времен Колумба.