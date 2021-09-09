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Наука9 сентября 2021 19:51

На дне Северного моря нашли русла рек ледникового периода

Ученым удалось увидеть древний ландшафт
Андрей ЧЕРНЕНКО
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Международная группа ученых получила изображение древнего ландшафта Земли. Исследователи смогли обнаружить два огромных русла реки.

Свои отчеты они опубликовали в американском научном журнале Geology. Ученые исследовали дно океана между Шотландией и Норвегией. Они обнаружили огромные каналы, каждый из которых в десять раз шире реки Темзы.

Изучение этого участка дает представление ученым о том, как реагирует кора земли на изменения климата. Также это позволит прогнозировать последствия глобального потепления.

В статье отмечается, что исследования проводились посредством анализа 3D-сейсмических отражений. По этой технологии

звуковые волны используются для создания трехмерных изображений древних ландшафтов.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о исследователях, которые нашли на дне Балтийского моря корабль времен Колумба.