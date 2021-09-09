Терапевт дал советы, как осенью уберечь школьника от ОРВИ Фото: REUTERS

Начало учебного года неизменно связано с сезоном простуд. Врач-терапевт и консультант цифрового медицинского сервиса "Доктор рядом" Павел Прокин дал советы, как осенью укрепить иммунитет школьника и уберечь его от ОРВИ.

Врач отмечает, что сезонное заболевание ОРВИ в детском коллективе – это закономерность. Дети общаются, инфекция начинает ходить от одного к другому и проявляется у тех, у кого иммунитет слабее.

- Если коллектив стабилен, то через 2-4 месяца, когда все переболеют и сформируется устойчивый коллективный иммунитет к «своим» вирусам, то болеть начинают меньше, - комментирует врач Life.

Но при этом избежать этапа обмена вирусами практически невозможно. Но можно постараться укрепить защитные силы организма.

Стоит проводить процедуры закаливания, а еще следить за питанием ребенка. Оно должно быть полноценным и сбалансированным, тогда организм получит необходимые витамины и минералы.

Немаловажный фактор – спокойная и доброжелательная обстановка в семье и учебном заведении. А вот регулярные стрессы, чувство страха и угнетения приведут к болезням.

- За лето ребенок должен восполнить дефицит витамина D и C. Нельзя забывать и о соблюдении гигиены после возвращения из школы. Нужно мыть руки, лицо, промывать нос и горло, - говорит врач.