Психолог указала на тревожные фразы, после которых подростки часто сбегают из дома Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Консультант цифрового медицинского сервиса "Доктор рядом" психолог Марина Решетникова рассказала, на что нужно обратить родителям подростков. Подростковый возраст считается одним из самых сложных периодов, часто случаются конфликты, а порой и вовсе крайние ситуации, когда школьник решается сбежать из дома.

Это, по мнению психолога, попытка привлечь внимание взрослого к проблеме таким радикальным способом.

- Данное явление – маркер уже сложившихся напряженных отношений между подростком и его домашним окружением, - говорит специалист в беседе с Life.

Родителям стоит очень внимательно относиться к фразам «Меня не понимают дома», «А что с ними разговаривать» и «Опять будут приставать со своими поучениями и поручениями».

Подростку сложно найти общий язык со взрослыми, и родители должны проявить терпение и мудрость.

Порой причина может крыться в социальном статусе семьи. Будучи неблагополучной, семья не дает ребенку чувства физической и психологической безопасности.

- Порой в подростковом возрасте проявляется склонность к бродяжничеству – это последствия психологической травмы или даже повреждений головного мозга, - заключила эксперт.