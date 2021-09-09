Россия нарастила экспорт алюминия почти в 10 раз Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Экспорт алюминия из России в июле 2021 года составил 7,4 миллиарда долларов, что почти в 10 раза больше, чем в прошлом году.

Львиная доля пришлась на необработанный алюминий, которого было продано на 7,39 миллиарда долларов. В выражении было вывезено 3,01 миллиона тонн, следует из данных Федеральной таможенной службы.

Напомним, с 1 августа 2021 в России введены пошлины на экспорт черных и цветных металлов, и продукции металлургии за пределы Евразийского экономического союза. Они складываются из базовой ставки в 15% и специфического компонента, который рассчитывается в долларах за тонну. Для алюминия пошлина составляет 15%, но не менее 254 долларов за тонну.

Как писал сайт kp.ru, крупнейший производитель алюминия в России «Русал» просил от отмене экспортной пошлины.

Напомним, мировые цены на алюминий побили 10-летний максимум после государственного переворота в Гвинее.