Врач-терапевт объяснила, чем "бабье лето" опасно для здоровья

Уже на выходных в Москве может начаться "бабье лето" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Синоптики обещают, что уже 11 сентября в Москву придет «бабье лето», на улице потеплеет почти до 20 градусов. И подобные перепады температур опасны для здоровья, говорит врач-терапевт больницы «РЖД-Медицина» Марина Кутина.

Из-за резкой смены температур в период бабьего лета люди часто заболевают простудой и ОРВИ. Организм испытывает стресс из-за смены сезонов и температур.

- После «бабьего лета» фиксируется всплеск ОРВИ. Его провоцирует в том числе, смена сезонов. Переход на новый световой режим дня, снижение поступления витаминов в пищевом рационе, депрессивные состояния. Все это обостряет болезни, - говорит врач в беседе с «Известиями».

В итоге, ослабленный организм не в силах сопротивляться не только вирусам, но и простым переохлаждениям.

Джае обычная простуда может привести к заболеваниям ЛОР-органов. Это ангина, фарингит, гайморит, отит и другие.

Еще одно последствие переохлаждения – это цистит, то есть проблемы с мочевым пузырем.

- Перед выходом на улицу стоит тщательно подбирать одежду. Джае если на улице тепло, стоит помнить, что на календаре осень и шорты с майкой неуместны. Лучше, чтобы с собой всегда была верхняя одежда, которую можно в любой момент снять, - говорит врач.

А вот укрепить иммунитет поможет правильное сбалансированное питание и активный образ жизни.

Ранее руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов рассказал 5-tv.ru, как долго продлится "бабье лето". Синоптик отметил, что теплая погода задержится в центральной части страны почти на неделю.