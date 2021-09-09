Песков: Говорить о кандидатуре нового главы МЧС пока неуместно

Песков назвал неуместными разговоры о кандидатуре нового главы МЧС Фото: пресс-служба Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает преждевременным обсуждать кандидатуру нового главы МЧС РФ.

«Сейчас неуместно такие вопросы задавать», – заявил официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.

Напомним, глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 в Красноярском крае. Как сообщили в министерстве, он разбился, спасая жизнь человека, позже уточнили, что речь идет об известном кинорежиссере Александре Мельнике, который поскользнулся и упал в воду. Глава МЧС попытался спасти Мельника, но ударился головой о каменный выступ и тоже погиб. Зиничеву было 55 лет, он возглавлял МЧС с мая 2018 года.

Как писал сайт kp.ru, сообщалось, что прощание с Зиничевым должно пройти в Москве, а похороны состоятся в Санкт-Петербурге. Напомним, в четверг, 9 сентября, президент России Владимир Путин присвоил ему звание Героя России посмертно.