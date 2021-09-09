Число пострадавших при взрыве в Ногинске возросло до 22 Фото: Александр РОГОЗА

Количество пострадавших в результате взрыва в подмосковном Ногинске возросло до 22 человек, в их числе четыре ребенка, сообщает управление МЧС по Московской области.

«В подмосковном Ногинске завершены аварийно-спасательные работы в доме № 9 А на улице 28 Июня, где 8 сентября произошел хлопок газо-воздушной смеси… В ходе разбора завалов спасателями МЧС России были обнаружены тела семерых погибших, в том числе двух детей. Пострадало 22 человека, из них четыре ребенка. Госпитализировано шесть человек», – говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что в аварийно-спасательных работах были задействованы 467 человек и 114 единиц техники.

Как писал cайт kp.ru, взрыв газа произошел в жилом доме в Ногинске на улице 28 июня в минувшую среду, 9 сентября. Пожара после взрыва не было, однако в результате происшествия произошло обрушение перекрытий и части внешней стены, а также были повреждены пять квартир. Жильцов дома временно разместят на базе отдыха «Боровое» в деревне Буньково.