Профессор объяснил последствия повышения комиссии при оплате картой Visa Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Профессор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Александр Хандруев объяснил, как отразится на рынке планы платежной системы Visa поднять комиссию за оплату картами. По мнению эксперта, на банковский сектор России это не окажет существенного влияния.

Если повышение все таки произойдет, то подобный шаг увеличит на рынке долю карт национальной платежной системы «Мир». Банки будут предлагать пользователям более выгодный продукт.

- Для простых пользователей карт изменения останутся почти незаметными, так как комиссия уже встроена в покупки. Но надо понимать, что все траты всегда ложатся на конечного потребителя, - отметил, - Хандруев в беседе с «Известиями».

Ранее сообщалось, что в планах платежной системы увеличить комиссию для супермаркетов с 1 до 1,3% после 1 февраля 2022 года.

В представительстве международной платежной системы Visa подчеркнули, что интерчейндж не служит доходом платежной системы. Его получает банк-эмитент и направляет на развитие платежной инфраструктуры, сообщает 5-tv.ru.