Названы самые популярные у россиян китайские машины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Названы самые популярные у россиян автомобили китайского производства. По итогам августа 2021 было продано 8731 новых машин, что на 42% больше, чем в августе 2020 года. Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат».

Самые популярные китайские авто в России:

Chery - 2956 машин, прирост в 2,6 раз,

Haval – 2373 машин, прирост на 37%,

Geely - 2165 машин, прирост 25%,

Changan - 347 единиц, снижение на 61%,

FAW - 347 ед, снижение на 15%,

Cheryexceed - 304 ед,

DFM - 103 ед., прирост на 21%,

GAC - 72 ед.,

Lifan - 54 ед., снижение на 56%,

Brilliance - 7 ед., снижение на 77%,

Zotye - 2 ед., снижение на 92%,

Foton - 1 ед., снижение на 88%.

Если говорить о годовых показателях продаж, то за восемь месяцев 2021 года было на российском рынке было продано 65 304 новые машины китайских брендов, что на 120% больше, чем год назад, сообщает газета «Известия».

Ранее эксперты авторынка рассказали, как автосалоны заставляют покупателей переплачивать при покупке новых автомобилей. По подсчетам аналитиков, накрутки продавцов доходят до 30% от базовой стоимости автомобиля, сообщает 5-tv.ru.