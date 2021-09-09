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Спорт9 сентября 2021 23:27

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк объявил о завершении карьеры

74-летний нидерландский специалист признался, что в последнее время не так активен, как раньше
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Голландец Гус Хиддинк, под руководством которого сборная России по футболу стала бронзовым призером Чемпионата Европы в 2008 году

Голландец Гус Хиддинк, под руководством которого сборная России по футболу стала бронзовым призером Чемпионата Европы в 2008 году

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк, сейчас возглавляющий национальную команду Кюрасао, объявил о своем решении завершить тренерскую карьеру. Нидерландскому специалисту уже 74 года, в мае он переболел коронавирусом, и голландец уже не так бодр, как раньше.

«В последнее время я был не так активен, как раньше. Причина этого — коронавирус. Я беседовал с президентом Федерации футбола Кюрасао, мы пришли к выводу, что мне лучше остановиться на некоторое время. Сколько продлиться пауза? Я уже не планирую тренировать дальше», - приводит его слова Voetbal International.

Хиддинк добавил, что он не вернется к тренерской деятельности, как Дик Адвокат, который объявил о завершении профессиональной карьеры, а потом опять начал работать.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Гус Хиддинк тренировал сборную России по футболу с 2006 по 2010 год, под его руководством наша команда стала бронзовым призером Чемпионата Европы – 2008.